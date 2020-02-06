Глава Генштаба о солдатских смертях в армянской армии

Издание писало об артиллерийской части недалеко от Ханкенди (Степанакерта), где по его версии, царят неуставные отношения, и где служат сыновья командующего армией карабах ских сепаратистов Карена Абрамяна, а также двух генералов Службы национальной безопасности.

Глава Генштаба ВС Армении Артак Давтян не видит коррупционного компонента в том, что в одной воинской части в Карабах е служат сыновья нескольких высокопоставленных силовиков. Как сообщает «Спутник Армения», об этом он сказал журналистам, комментируя нашумевшую публикацию Auroranews.

Комментируя последние трагические случаи в армянской армии, Давтян добавил, что убийства, суициды случаются в любой армии мира – США, Германии, Франции, России.

"Поймите правильно, я не хочу оправдываться. Есть недостатки, конечно. Но говорить, что в армии бардак, офицеры не на своих местах, все запущено – нет, это не так. Мы все прекрасно видим, осознаем существующие проблемы", - заявил он.

Глава Генштаба заверил, что по всем инцидентам идут правовые процессы, возбуждены уголовные дела. На данном этапе следует воздержаться от оценок и комментариев.

Журналистов это не убедило. Генерала спросили, насколько нормально, когда от азербайджанских обстрелов погибло людей меньше, чем от неуставных отношений. Давтян на это лишь заявил, что не все так просто и однозначно. Нужна кропотливая и последовательная работа.

"Если вы знаете способы решения этой проблемы, давайте вместе поработаем, давайте помогите нам", - сказал он.

Давтян убежден, что если бы армейское руководство не вело эту работу, то число жертв было бы вдвое и втрое больше. Также, по его словам, военные власти никогда не скрывали и не станут скрывать от общества трагические случаи в армии.