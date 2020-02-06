Глава Генштаба о солдатских смертях в армянской армии
Глава Генштаба ВС Армении Артак Давтян не видит коррупционного компонента в том, что в одной воинской части в Карабахе служат сыновья нескольких высокопоставленных силовиков. Как сообщает «Спутник Армения», об этом он сказал журналистам, комментируя нашумевшую публикацию Auroranews.
Издание писало об артиллерийской части недалеко от Ханкенди (Степанакерта), где по его версии, царят неуставные отношения, и где служат сыновья командующего армией карабахских сепаратистов Карена Абрамяна, а также двух генералов Службы национальной безопасности.
Комментируя последние трагические случаи в армянской армии, Давтян добавил, что убийства, суициды случаются в любой армии мира – США, Германии, Франции, России.
"Поймите правильно, я не хочу оправдываться. Есть недостатки, конечно. Но говорить, что в армии бардак, офицеры не на своих местах, все запущено – нет, это не так. Мы все прекрасно видим, осознаем существующие проблемы", - заявил он.
Глава Генштаба заверил, что по всем инцидентам идут правовые процессы, возбуждены уголовные дела. На данном этапе следует воздержаться от оценок и комментариев.
Журналистов это не убедило. Генерала спросили, насколько нормально, когда от азербайджанских обстрелов погибло людей меньше, чем от неуставных отношений. Давтян на это лишь заявил, что не все так просто и однозначно. Нужна кропотливая и последовательная работа.
"Если вы знаете способы решения этой проблемы, давайте вместе поработаем, давайте помогите нам", - сказал он.
Давтян убежден, что если бы армейское руководство не вело эту работу, то число жертв было бы вдвое и втрое больше. Также, по его словам, военные власти никогда не скрывали и не станут скрывать от общества трагические случаи в армии.