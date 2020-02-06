Врачи вылечили от коронавируса 91-летнего китайца

В Китае врачи вылечили от коронавируса 2019-nCoV 91-летнего жителя провинции Хубэй. Мужчина был самым пожилым среди инфицированных в стране, сообщает агентство Синьхуа.

«Я очень рад, что меня вылечили. Хочу поблагодарить врачей за их работу, а также организации всех уровней за заботу и поддержку», – сказал бывший пациент, передает ТАСС.

91-летний мужчина был госпитализирован 23 января в городе Ичан.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тысячу 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1 540 человек выздоровели.