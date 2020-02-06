В связи с предупреждением Министерства экологии и природных ресурсов о резкой смене погодных условий в ночь с 7 на 8 февраля Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана переходит на усиленный режим работы.

Согласно информации, министр Рамин Гулузаде дал поручения всем структурам ведомства принять дополнительные меры. Соответствующим структурам поручено принять меры с целью предоставления бесперебойных и качественных транспортных, телекоммуникационных услуг и телерадиовещания, а также по устранению повреждений на кабелях и линиях, организации посменного рабочего режима в почтовых отделениях, приостановлению профилактических ремонтно-монтажных работ, усилению охраны объектов связи.