США отменят поправку Джексона-Вэника для Узбекистана, если...

Конгресс США отменит поправку Джексона-Вэника для Узбекистана при условии, если страна вступит во Всемирную торговую организацию (ВТО). Такое заявление сделал посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм, передает Газета.уз.

«Конгресс отменит законодательство, если эта страна является членом Всемирной торговой организации», — сказал Розенблюм, отвечая на вопрос, почему США не отменяют действие поправки Джексона-Вэника в отношении Узбекистана, говорится в сообщении.

Американский дипломат согласился, что данная поправка является «пережитком прошлого». По его словам, в нынешние времена свобода иммиграции существует в Узбекистане и других частях региона.

«Это еще одна причина, по которой Узбекистану следует настойчиво добиваться членства в ВТО», — подчеркнул Розенблюм.

Поправка Джексона-Вэника была принята в 1974 году. Она вводила ограничения на торговлю с СССР. Причиной принятия документа стало отсутствие в СССР свободы эмиграции. На сегодняшний день поправка формально продолжает действовать в отношение Узбекистана.