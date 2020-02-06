Путин и Лукашенко прервали переговоры ради игры в хоккей

Президенты России и Беларуси - Владимир Путин и Александр Лукашенко - прервали переговоры в Сочи и ушли играть в хоккей.

Как сообщает Интерфакс, Путин вышел на лед под номером 11, Лукашенко — под номером 1. Президент Беларуси вышел на игру раньше российского коллеги и даже сделал несколько бросков шайбой в сторону журналистов.

Путин и Лукашенко не в первый раз вместе выходят на лед: год назад также в Сочи они продолжили трехдневные переговоры игрой в хоккей. 29 декабря 2018 года Путин позвал Лукашенко на хоккей после переговоров в Кремле, но президент Беларуси не смог, поскольку его ждали дома неотложные дела.