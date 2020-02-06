Массовая эвакуация нефтяников в море

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) эвакуировала около 1 тысячи нефтяников в связи с ожидающимся резким ухудшением погоды начиная с сегодняшнего вечера.

Как сообщил Report заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, "с сегодняшнего вечера ожидается ухудшение погодных условий. Ветер на море усилится до 35-40 м/с. Поэтому работа на морских платформах и эстакадах приостановлена. Усилены все меры безопасности. У морских платформ организовано дежурство, в том числе судов МЧС. После нормализации погодных условий работники вернутся на платформы".

Отметим, что, по данным Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, в ночь с 7 на 8 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий, в Баку и на Апшероне южный ветер сменится сильным северным. С 9 февраля до полудня 10 февраля максимальная скорость ветра составит 30-35 м/с, местами – 38-40 м/с.