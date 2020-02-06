Британский принц Эндрю, носящий титул герцога Йоркского, решил временно отказаться от запланированного присвоения звания адмирала ВМС на фоне скандала вокруг его связей с американским миллиардером, финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в США в сексуальном насилии и вовлечении детей в проституцию.

Очередное почетное воинское звание принцу Эндрю должно было быть присвоено 19 февраля по случаю 60-летия со дня рождения, пишет Daily Express.