Британский принц отказался от звания адмирала из-за скандала с миллиардером
Британский принц Эндрю, носящий титул герцога Йоркского, решил временно отказаться от запланированного присвоения звания адмирала ВМС на фоне скандала вокруг его связей с американским миллиардером, финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в США в сексуальном насилии и вовлечении детей в проституцию.
Очередное почетное воинское звание принцу Эндрю должно было быть присвоено 19 февраля по случаю 60-летия со дня рождения, пишет Daily Express.
Однако Букингемский дворец рекомендовал принцу отказаться от запланированного повышения до тех пор, пока он не сможет возобновить официальные обязанности. В связи с этим герцог попросил Минобороны Великобритании об отсрочке продвижения по службе до тех пор, пока он не вернется к своим официальным обязанностям.
В августе прошлого года Джеффри Эпштейн покончил с собой. После его смерти принц Эндрю в интервью BBC рассказал о своей давней дружбе с финансистом, после чего подвергся резкой критике со стороны общественности. На фоне скандала герцог Йоркский временно отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.