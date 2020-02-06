Ученые выявили возможного переносчика коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является панголин - покрытое крупными чешуями плацентарное млекопитающее, близкое к броненосцам и муравьедам. К такому выводу пришла группа ученых в КНР, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на китайское телевидение.

Эксперты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета изучили более тысячи образцов генетического материала. В результате было установлено, что геномная последовательность нового коронавируса, выделенного у панголинов, на 99 процентов идентична геному коронавируса заболевших людей, указывает агентство Синьхуа. Других деталей исследователи не назвали.

Панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами коронавируса, указывается далее. Ученые выразили надежду на то, что их открытие поможет в борьбе с распространением опасного возбудителя.

Ранее высказывались мнения, что первые пациенты могли заразиться коронавирусом от змей либо летучих мышей.

В Китае законодательно ограничен отлов панголинов, но браконьеры ведут нелегальную торговлю этими животными. Их чешуя используется в китайской народной медицине для лечения большого числа заболеваний, а мясо считается в ряде азиатских стран деликатесом. По данным Международного союза охраны природы, панголины - наиболее продаваемые дикие животные в мире. За последние десять лет в азиатских и африканских лесах было выловлено более 1 млн особей и продано в Китае и Вьетнаме, сообщила организация.