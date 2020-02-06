Чингиз Гусейноглу, автор haqqin.az 20:28

…Была когда-то такая рубрика едва ли не в каждой советской газете. Всякий раз, когда читаю в нынешних газетах что-либо похожее, невольно вспоминается Марк Пейзель, известный когда-то бакинский журналист, который приобщал меня к журналистскому делу с помощью этой самой рубрики. А было это так. Мы, группа будущих журналистов, появились у Марка Исаевича в бакинской «Вечерке» (начало 60-х, господи, время-то какое!) в связи с заданием преподавателей, придумавших для нас простой и оригинальный способ практики. «Идете в любую редакцию, знакомитесь с кем-либо из сотрудников и начинаете нештатничать. Очень скоро станет ясно, стоит вам продолжать это занятие или нет». Марк Исаевич, он же Мара – так его называли все – от высокого партийного начальства до нештатников газеты - встретил нас как старых знакомых. «У нас как раз новая рубрика - «Журналист меняет профессию». Вот вам и задание. Садитесь с наступлением темноты в любой автобус и начинаете колесить по городу. Нужно прокатиться по нескольким маршрутам – до конца рабочего дня. Фиксируете скорость автобуса, число, время каждого рейса. Главное: работают ли они до конца смены – до полуночи? Есть сигналы от заводчан, что водители «закругляются» намного раньше. Хотя среди представителей этого отряда рабочего класса имеется немало настоящих тружеников, - счел нужным добавить он. - Завтра к обеду репортаж должен быть у меня на столе. В распечатанном виде!»

- И долго вы собираетесь кататься со мной по городу? - повернулся к нам водитель автобуса, на котором мы в последний раз решили добраться до только что возникшего на пустыре далеко за пределами города 7-го микрорайона. После того как мы проинформировали представителя рабочего класса, что, мол, мы журналисты, собираемся написать репортаж о трудовой вахте городского транспорта, машина резко затормозила, и в следующее мгновение водитель возник в непосредственной близости от нас, вооруженный, как оказалось, увесистой дубинкой. Судя по отточенности, заранее заготовленной. - Знаю, какие вы журналисты! Я сразу обратил на вас внимание, как только вы пристроились в самом конце автобуса. Выручку, небось, хотите прибрать к рукам! А ну-ка, мотайте куда подальше! - и вполне достойный труженик взмахнул своим грозным оружием, после чего мы дружно приземлились в глубокую лужу, которая простиралась едва ли не до самого микрорайона. По-моему, это была моя последняя поездка на общественном транспорте. И не только потому, что судьба милостиво предоставляла в дальнейшем работу с «персоналкой». Вспомнилась же давняя история в связи с появлением на улицах нашего города новеньких маршрутных автобусов, настолько привлекательных, что мне невольно захотелось воспользоваться их услугами при первой же возможности.

«Да, в таком уютном кресле можно c удовольствием прокатиться даже до острова Пираллахи, или, как по старинке называют его островитяне, до самого Артема. При том, что Пираллахи - самая крайняя точка Баку в море! И при этом никто его не называет краем света», - с удовольствием подумалось мне, усаживаясь в преуютнейшем кресле. Однако резкий хлопок водительской дверцы вернул меня к действительности. Водитель не спеша удалился к краю стоянки, предоставив мне возможность погадать, тронемся мы в путь через 5-10 минут или же станем дожидаться заполнения пустующих кресел. Оказалось, ни то, ни другое. Помимо кресел должен быть забит проход между креслами – весь, от водительской кабины до задней двери. А это зачем? Для числа? - спросит читатель. А вот и не угадали. Читайте дальше. После того как водительская дверца вновь хлопнула, извещая о начале предстоящего путешествия, я облегченно вздохнул и уткнулся в окно, намереваясь полюбоваться открывающейся панорамой Олимпийского стадиона, а заодно и прикорнуть. «Ехать-то нам что-то около 40 минут», - сообщил сосед, и с удовольствием откинулся в кресле, словно на пляже. Но не тут-то было: снова хлопок дверцы и в толпу, облепившую водительскую кабину, протиснулся детина. «А ну-ку там, потеснитесь немножко!» - обратился он к очереди, упиравшейся одним концом к водительскому окошку, а другим – к заднему сиденью… Вернемся, однако, как я мысленно назвал пассажиров, к братьям по несчастью: одни согнулись в три погибели, прижав свои животы к спинам, другие воспользовались пустотами между спинками кресел, и путешествие продолжилось. До следующего поворота за спортивным комплексом.

Два мужика, примостившиеся в самом конце салона, как оказалось, прибыли к месту своей работы, и им предстояло сквозь людскую массу пробиться к окошку кабины, дабы, как уже догадался, наверное, читатель, расплатиться с водителем. Как это им удалось, до сих пор для меня остается тайной. Тем не менее, они побросали в протянутую коробку свои манаты и, не дожидаясь сдачи в 10 коп., кинулись вдыхать свежий воздух, словно исключительно для этого задумали совершить свое путешествие с загазованных улиц города на далекий Пираллахи, который они по старинке упорно называют остров Артема. И тут стало ясно, что надежде прикорнуть в пригородном автобусе не сбыться. Автобус тормозил далее: у поселка Сабунчи и в конце его ему удалось прихватить путников у поворота на аэропорт, а затем их пришлось высаживать у бензоколонки, через несколько минут мы забрали рабочих с саженцами у станции Гала. Далее водитель впускал и выпускал пассажиров у остановки, называемой «Воинская часть», хотя жилища, в которых когда-то проживали советские офицеры, давно забиты беженцами, подолгу задерживались мы также у Дамбы, соединяющей самый конец Апшеронского полуострова с Пираллахи, ну и само собой у поселков Южный, Первомайский и так до конечной остановки у местечка, называемого последние 80 лет Новым поселком. И никакой вины водителя в том ни я, никто другой из пассажиров не усмотрел. «Такова давняя традиция островитян, убежденных в том, что каждый имеет право сойти с автобуса на пороге своего дома»,- объяснит водитель это своеобразие маршрута. Одним словом, у островитян, как говорится, свои поселковые порядки и традиции. И все путешествие, поверьте, самое занимательное в Баку - за 90 копеек, хотя все платят 1 манат! Можете утешиться тем, что это тоже местная традиция. И тут черт меня дернул на всякий случай обратиться к водителю, строго поглядывавшему на каждого, кто покидал его гостеприимное хозяйство.