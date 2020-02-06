Спрос составит около 115 миллионов баррелей в сутки, в настоящее время он находится на уровне примерно 100 миллионов баррелей. Дальнейшего роста не будет из-за повышения эффективности расхода электроэнергии, предсказывает МВФ, пишет «Лента.ру».

Мировой спрос на нефть достигнет пика в 2041 году, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ указывает на фундаментальные изменения, которые претерпевает глобальный рынок нефти. Связаны они в первую очередь с новыми технологиями, которые позволяют нарастить получение нефти из старых и новых источников. Однако параллельно идет постепенное сокращение потребления нефти, что связано с природоохранными соображениями.

По данным фонда, сильнее всего заморозка спроса ударит по странам — экспортерам нефти из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива: Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ, Бахрейну, Кувейту и Оману.

Они могут растратить свои сбережения в два триллиона долларов к 2034 году из-за того, что экономика этих стран преимущественно ориентирована на экспорт углеводородов, выручка от которого упадет с 23 до 10 процентов их ВВП к 2050 году.

МВФ советует арабским странам соблюдать политику бюджетной экономии, провести масштабные экономические реформы и диверсифицировать экономику.