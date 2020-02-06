«После последней операции он стал часто открывать глаза, иногда шевелит руками, ногами. С помощью специального приспособления его поднимают на ноги. Когда он встает, то открывает глаза, при этом его самочувствие не ухудшается. С помощью вспомогательного устройства недолго стоит на ногах», - заявил Т.Гюльалыев.

Напомним, в октябре прошлого года на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина таксист Кянан Абдуллаев на автомобиле Hyundai Accent сбил переходившего дорогу правозащитника Октая Гюльалыева. В результате у правозащитника, получившего тяжелые повреждения, произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время его лечение продолжается при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Американской клинике в Турции.