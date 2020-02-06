В Антарктиде зафиксировали самую высокую температуру в истории

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали на антарктической станции Эсперанса 6 февраля. Об этом Национальная метеорологическая служба Аргентины сообщила на своей странице в Twitter.

«В этот полдень на базе Эсперанса был зафиксирован новый исторический рекорд (с 1961 года) температуры — +18,3 градуса», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +17,5 градуса, сообщает RNS.

На антарктической станции Марамбио также был зафиксирован новый температурный максимум для февраля — +14,1 градуса, на 0,3 градуса превысив прежний рекорд, поставленный 24 февраля 2013 года.

Станция Эсперанса находится на крайнем севере Антарктического полуострова. Она построена в 1975 году. Станция Марамбио находится в 100 км от Эсперансы. Построена в 1969 году.