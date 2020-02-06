В Армении трое военных погибли под снежной лавиной
В Сюникской области Армении трое контрактников-военнослужащих погибли под лавиной снега, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.
Согласно информации, 28-летний Карапет Назарян, 25-летний Тигран Арзуманян и 24-летний Нвер Шахбазян были найдены мертвыми.
Военнослужащие находились на одном из военных постов Сюника, когда на них обрушилась лавина снега. С ними был и четвертый контрактник - 21-летний Гамлет Мирзоян, который спасся. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента.