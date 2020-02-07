Управление «Ичеришехер» о взрыве в жилом доме

«Сегодня вечером в Ичеришехер на улице И.Эфендиева, 10 в результате утечки газа произошел взрыв. Председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекперов и другие должностные лица прибыли на место происшествия, ознакомились с обстоятельствами инцидента, состоянием пострадавших при взрыве. Жильцы, чьи дома пострадали в результате взрыва, были обеспечены временным жильем, выделенным управлением.

Процесс взят под контроль, соответствующие правоохранительные структуры принимают меры, предусмотренные законодательством.

В результате взрыва жертв нет, двое пострадавших после оказания им необходимой медицинской помощи были отпущены домой. Жизнь других пострадавших вне опасности», - говорится в информации управления.