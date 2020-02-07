Бакинское транспортное агентство предупреждает...
Бакинское транспортное агентство предупредило физических и юридических лиц, занимающихся пассажироперевозками на административной территории столицы, в связи с ожидаемым изменением погодных условий, учитывая вероятность образования гололеда на дорогах.
Как сообщили в агентстве, перевозчикам были даны соответствующие рекомендации. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, учитывать метеорологические факторы, с пониманием относиться к другим участникам дорожного движения.
"В предстоящие снежные и морозные дни будет целесообразнее пользоваться общественным транспортом. Просим пассажиров быть внимательными во время ожидания автобусов. Не садиться и не сходить с автобусов вне остановок. Эти правила должны соблюдаться также на территории центров транспортного обмена", - сказали в агентстве.