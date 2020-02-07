В Беларуси запретили опасные российские конфеты
В Беларуси запретили продавать российские жевательные конфеты Fruzzy Duo — содержание транс-изомеров жирных кислот в них превышало предельно допустимые показатели в 2,3 раза. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на гродненскую инспекцию госстандарта Беларуси.
Превышение транс-изомеров нарушает требования техрегламентов Таможенного союза о безопасной пищевой продукции, объяснили чиновники.
Госстандарт республики может внести данные конфеты в официальный перечень опасной продукции. В нем за первую неделю февраля уже значатся пастилки "Вишневые" и "Сливовые" производства АО "Кондитерская фабрика "Пермская". Также в перечне есть рыбные консервы из России, соки и кондитерские изделия.