Россия и Беларусь договорились по газу: скидок не будет

«Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год»,— сказал Козак журналистам, передает Интерфакс.

Россия в 2020 году продолжит поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Cкидок, по его словам, Россия предоставить не сможет.

Козак отметил, что Россия и Беларусь продолжат переговоры о поставках исключительно на коммерческих условиях: «Мы будем оказывать содействие заключению соглашения между российскими производителями и белорусскими потребителями, но мы не можем резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли в нашей стране. Вы знаете, что цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами», пишет «Коммерсант».

По словам Козака, Беларусь запрашивала предоставление скидок: «Если это делать, то нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем». Он добавил, что российско-белорусские переговоры «прошли в позитивном ключе»

В конце 2019 года Минск и Москва не смогли договориться о поставках нефти на 2020 год. Из-за отсутствия соглашения в начале января на несколько дней была приостановлена закачка российского сырья на белорусские НПЗ. В поиске альтернативных поставщиков нефти Белоруссия уже закупила около 80 тыс. тонн нефти из Норвегии. О готовности обеспечить страну необходимым сырьем уже заявили в Вашингтоне.