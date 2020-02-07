Иран при первой возможности отправит в космос спутник "Зафар", аппарат и ракета-носитель готовы, сообщил официальный представитель Минобороны Исламской Республики, отвечающий за космос, Ахмад Хосейни.

"При первой возможности, как сложатся все условия, будет произведен запуск", - приводит РИА Новости слова Хосейни.

По его словам, ракета-носитель "Симорг" и спутник "Зафар" уже подготовлены к запуску с космодрома имени имама Хомейни в провинции Семнан. Хосейни добавил, что планируемая операция носит исследовательский характер.

В январе 2019 года Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, по мнению которых, действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.