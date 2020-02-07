Немцы бьют тревогу: беженцы из Азербайджана живут в невыносимых условиях

Волонтеры, занимающиеся проблемами мигрантов в Мюнстере (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, запад Германии), заявили, что размещенные в бывшем отеле Birkeneck беженцы живут в катастрофических условиях и антисанитарии. Речь идет о мигрантах из Азербайджана, Армении, Ирана и Ирака, пишет местное издание Muensterland.wn.de.

В прошлом году местная администрация зарегистрировала здесь 70 законных и незаконных мигрантов. По словам волонтеров, городские власти стараются размещать мигрантов децентрализованно, однако здесь, в отеле, мигрантов собрали под одной крышей, не особо учитывая того факта, что прибыли они из разных стран, имеют совершенно разные представления о порядке и гигиене, у них разные кулинарные предпочтения.

Как рассказали изданию добровольцы, заботящиеся о беженцах, никто не убирает на лестницах и в общей кухне бывшего отеля. По словам волонтера Айрис Блюм, целых дверей в отеле почти нет, а в имеющихся выломаны замки. «Люди пугаются, когда им говорят, где они будут размещены», - говорит волонтер.

По словам Германа Латтербека, который входит в группу добровольцев, заботящихся о беженцах, живущих в Айне-Мюссингене, некоторые мигранты проживают в бывшем отеле уже четыре года и очень подавлены из-за катастрофических условий проживания здесь.