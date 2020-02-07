Глава Совбеза Беларуси встретился с послом Азербайджана

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков встретился с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым.

Как сообщает БелТА, на встрече стороны обсудили вопросы белорусско-азербайджанского сотрудничества в сфере производственной кооперации, торгово-экономической и энергетической отраслях, а также проблемы международной и региональной безопасности.

Стороны отметили позитивную динамику двусторонних отношений по всем направлениям, подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере безопасности.