Трамп и Борис Джонсон поспорили из-за китайской компании

Отмечается, что Трамп потратил месяцы, пытаясь убедить правительство Великобритании не позволить участие китайской компании, и был недоволен тем, что Джонсон отверг его требования.

Британский премьер-министр Борис Джонсон отклонил просьбу президента США Дональда Трампа не допустить компанию Huawei к строительству в Великобритании сетей 5G. Об этом пишет Bloomberg.

Разъяренная реакция главы Белого дома, о которой первой написала Financial Times, а впоследствии подтвердило еще одно лицо, знакомое с этим вопросом, является ударом для Джонсона, поскольку он стремится закрепить торговое соглашение с США после Brexit, передает Корреспондент.net.

В свою очередь Financial Times со ссылкой на источников сообщила, что Дональд Трамп буквально наорал на Джонсона во время телефонного разговора, в котором обсуждалось решение британского правительства ограничить, но не запретить полностью участие Huawei в разработке британской сети 5G.

По словам источников, люди, находившиеся в кабинете премьер-министра Великобритании, были «ошеломлены» грубостью того, как президент разговаривал с Джонсоном. Один из источников заметил, что Трамп был «в ярости» и выразил ее в самых энергичных выражениях. В конце разговора, отмечает Business Insider, Трамп и вовсе швырнул трубку телефона, прервав его.

Как пишет Российская газета со ссылкой на британские СМИ, Джонсон, отличающийся не менее своенравным характером, в долгу не остался. Премьер отложил запланированную поездку в США, во время которой он должен был обсудить вопросы полномасштабного торгового сотрудничества между Лондоном и Вашингтоном после официального выхода Британии из состава Евросоюза.

Представители американской администрации в течение нескольких месяцев лоббировали идею о том, что дальнейшее сотрудничество с китайской фирмой негативно скажется на отношениях в сфере безопасности Лондона и Вашингтона. Американские чиновники предупредили британских министров, что продолжение работы с Huawei может "подорвать" обмен разведданными между Лондоном и Вашингтоном.

15 мая прошлого года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список после того, как президент Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения "в связи с угрозами информационным технологиям".