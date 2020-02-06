США ввели санкции против крупнейшей авиакомпании Венесуэлы

США ввели санкции в отношении государственного венесуэльского авиаперевозчика Conviasa. Об этом сообщает ТАСС.

Управление по контролю за иностранными активами опубликовало заявление на сайте Министерства финансов США, из которого следует, что в санкционный список попало около 40 самолетов авиакомпании Consorcio Venezolano De Industrias Aeronauticas Y Servicios Aereos.

Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что поводом для решения о вводе ограничительных мер является поддержка «нелигитимного режима» президента Николаса Мадуро со стороны авиаперевозчика.

21 января управление по контролю за иностранными активами Минфина США сообщало о внесении в список санкций против Венесуэлы 15 небольших самолетов, в числе которых бизнес-джеты Learjet 45 и Falcon 900.