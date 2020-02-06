Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением в Тегеране самолета Boeing 737 украинских авиалиний. Как сообщает Reuters, в коллективном иске от лица родственников жертв катастрофы они требуют компенсации не менее 1,5 млрд канадских долларов ($1,1 млрд).

Согласно информации, ответчиками по иску выступают сам Иран, его духовный лидер и руководитель Али Хаменеи, силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. В тексте иска содержится предположение, что крушение самолета было "намеренным и сознательным актом терроризма".

Имя ведущего истца не раскрывается, поскольку, как считают заявители, "для его иранской семьи будет создан риск вреда для здоровья или смерти со стороны иранского режима".