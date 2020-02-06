Лавров: власть в Венесуэле нельзя сместить силой

Сценарии по силовому смещению действующей власти в Венесуэле абсолютно недопустимы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что Россия готова поддержать диалог по национальному примирению в стране.

«Тот кризис, который сейчас развернулся вокруг Венесуэлы, проистекает из попыток начать масштабную кампанию с декларированной целью свержения законного правительства, с задействованием всех опций, как говорят организаторы этой кампании, в том числе и применением силы. Считаем подобные сценарии абсолютно недопустимыми и будем активно добиваться того, чтобы они были осуждены мировым сообществом»,— сказал Лавров, выступая на встрече «круглого стола национального диалога» Венесуэлы, передает ТАСС.

Российский министр добавил, что Москва готова «всемирно поддерживать» диалог по национальному примирению. Лавров осудил «абсолютные нелегитимные рычаги финансово-экономического давления на Венесуэлу», отметив, что граждане страны устали «от конфронтации, призывов к уличным протестам и иностранной интервенции».