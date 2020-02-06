ВОЗ: В мире не хватает медицинских масок

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что мировые запасы средств индивидуальной защиты истощились на ближайшие 4-6 месяцев. Об этом говорится в его заявлении на сайте ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что спрос на маски и респираторы вырос в 100 раз, что спровоцировало увеличение их стоимости в 20 раз: «Эта ситуация усугубляется широко распространенным, ненадлежащим использованием средств защиты вне ухода за пациентами», пишет «Лента.ру».

Глава ВОЗ отметил, что в условиях дефицита этих средств в первую очередь ими должны быть обеспечены работники здравоохранения, во вторую очередь — больные и те, кто ухаживает за ними. Гебрейесус призвал не накапливать средства индивидуальной защиты там, где низкий уровень инфекции.