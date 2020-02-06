США намерены выделить $100 млн Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил глава Госдепа США Майк Помпео в Twitter, отметив, что вместе получится переломить ситуацию.

«С гордостью заявляю о дополнительных $100 млн, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад - наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно - демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку. Вместе мы можем оказать огромное влияние», - написал Помпео.

В заявлении Госдепа отмечается, что на этой неделе Госдепартамент «обеспечил доставку китайскому народу около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов, в том числе маски, халаты, марли, респираторы и другие жизненно необходимые материалы».