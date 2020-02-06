Давшего показания против Трампа высокопоставленного чиновника уволили

Сотрудник Совета национальной безопасности, ведущий специалист по вопросам Украины в СНБ подполковник Александер Виндман, давший показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, уволен, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Виндмана Дэвида Прессмена.

"Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше, - сказал Прессмен. - Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду", передает ТАСС.

По данным американских СМИ, подполковника вывели из Белого дома в сопровождении охраны. Соответствующую информацию подтвердил и адвокат.