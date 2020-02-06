Украина потребовала от США вернуть деньги за оружие

По словам чиновников, они не смогли получить никаких ответов от администрации президента США Дональда Трампа на вопрос, почему сделки, на одобрение которых обычно требуется около двух месяцев и которые должны быть лицензированы Госдепартаментом, пока не получили одобрения, пишет «Газета.ру».

Украина заявила, что США задерживают ей поставки оружия и боеприпасов на общую сумму $30 млн по шести сделкам, и потребовала вернуть деньги. Просрочка уже превысила год, сообщает американский информационный портал BuzzFeed со ссылкой на четырех чиновников.

«Возможно, украинцам было бы разумно поискать других партнеров, у которых можно было бы купить оружие и боеприпасы», — сказал американский чиновник.

При этом высокопоставленные служащие Белого дома и Госдепа на этот вопрос дали только загадочный ответ: «По этим сделкам все еще не вынесены решения», несмотря на то, что украинцы уже вкладывают в них деньги.

Два украинских чиновника полагают, что задержки могут быть связаны с попыткой Китая купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию «Мотор Сич» — сделка, которую США пытались заблокировать.

На прошлой неделе глава Госдепа Майкл Помпео в ходе визита в Киев заявил, что вхождение китайского бизнеса в Украину является «вызовом». Он подчеркнул, что Пекин предпринимает действия, не идущие «на пользу украинскому народу». «Есть американский бизнес, который хочет прийти сюда и инвестировать. Мы должны убедиться, что у них есть возможности для этого. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.