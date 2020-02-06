Икрам Нур, автор haqqin.az 10:55

Турция в пятницу, 7 февраля, направила почти 150 автомобилей с коммандос и боеприпасами для усиления своих наблюдательных постов в Идлибе, где силы сирийской армии ведут наступление против повстанцев. Как сообщают из Анкары, эта мера направлена на усиление гарнизонов 12 наблюдательных постов турецкой армии, размещенных в провинции Идлиб и в окрестностях Алеппо в соответствии с астанинскимии соглашениями с Россией 2018 года. Сегодня, 8 февраля, ожидается прибытие в Турцию делегации из России для проведения срочных переговоров в связи со складывающейся на северо-западе Сирии ситуацией. Свои услуги Анкаре и Москве в качестве посредника в разрешении российско-турецких противоречий в отношении зоны деэскалации «Идлиб» предложил Тегеран, о чем на состоявшемся в четверг, 6 февраля, внеочередном заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Идлибе заявил представитель Ирана в этой организации Маджид Тахт-Раванчи.

Но это – официальная часть, за которой – надвигающаяся гуманитарная катастрофа. По оценкам международных наблюдателей, только за последние четыре дня более 90 тысяч гражданских обитателей Идлиба покинули свои дома и, спасаясь от непрерывных бомбежек с воздуха, артиллерийского обстрела и штурмов населенных пунктов правительственными войсками, двинулись в район турецкой границы. Если учесть, что с января 2019 года количество гражданских беженцев из Идлиба под защиту Турции составило 1,77 миллиона человек, масштабы этой гуманитарной катастрофы, последствия которой практически целиком лягут на Анкару, представляют собой прямую и явную угрозу для турецкой стороны, требующую незамедлительных мер любой степени жесткости. И всем сейчас очевидно, что решение проблемы зависит от того, о чем договорятся между собой Анкара и Москва. При этом настрой турецкой стороны не на конфликт, а на конструктивный диалог ни для кого не является секретом, более того, подчеркивается официальными заявлениями руководства Турции. «Нам не нужно вступать в конфликт или серьезные противоречия с Россией на данном этапе», - заявил на днях Эрдоган. - «Мы не можем упускать из виду [стратегическое партнерство с Россией]. Вот почему мы сядем и обсудим все [с Россией]. Не в гневе, потому что это только навредит». «Турция продолжит сотрудничество с Россией по ситуации в Идлибе, будет искать пути решения вместе с Москвой. Целью Турции в Идлибе является не Россия, а прекращения огня», - вторит ему глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу.

Мяч на половине России, приглашение к конструктивному диалогу озвучено предельно конкретно. Естественно, без Тегерана, он сейчас для остальных его партнеров по астанинскому процессу скорее обременение, нежели удачное приобретение – но главный вопрос сегодня заключается в том, какую цену потребует Москва за свое согласие пойти навстречу Анкаре. И вопрос этот не так уж и прост, как может показаться на первый взгляд. Кремлю конфронтация с турками не нужна совершенно. Но и претензий к Эрдогану у нее накопилось достаточно – сказываются различия в целях, которые преследуют Анкара и Москва в сирийском конфликте. Для Турции здесь все относительно прозрачно - предотвратить приток новых беженцев из Сирии на свою территорию и исключить угрозу со стороны курдских вооруженных формирований. У России все сложнее – тут и желание показать, что она в случае с Асадом «своих не бросает», и дипломатические цели во всем регионе, и демонстрация военной силы, и много чего еще. К тому же, к сирийскому узлу в российско-турецких отношениях добавляются противоречия в Ливии - и все сильнее становится запах газа: Турция второй год подряд сокращает его импорт из России, замещается поставками из Азербайджана и покупкой СПГ. Падение объемов импорта «голубого топлива» в 2019 составило, для примера, 40% - а всем известно, как болезненно относится Москва к любым негативным для нее подвижкам на рынке природного газа.