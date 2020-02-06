Как сообщил Мубариз Мансимов на своей странице в соцсети Facebook, его обвиняют в шпионаже и связях с террористической организацией FETÖ.

Бизнесмен отверг выдвинутые против него обвинения и обратился в верховный суд. Подробности возбужденного уголовного дела пока не раскрываются.

Однако из заявления Мубариза Мансимова можно сделать вывод, что показания против него дали граждане Азербайджана и бывшие сотрудники компании Palmali.