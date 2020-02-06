В Канаде подали в суд на власти Ирана

В суд Торонто поступил иск против Ирана из-за сбитого в Тегеране украинского Boeing 737. Об этом сообщает Reuters.

В иске значится требование по выплате компенсации в размере $1,1 млрд. Отмечается, что в качестве истца значится аноним, который является «близким родственником» одной из жертв катастрофы.

По данным СМИ, в документе крушение лайнера описано как «умышленный и преднамеренный террористический акт».

Кроме того, среди ответчиков в иске значатся Корпус стражей исламской революции (КСИР) и другие.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.