Азербайджанцев предупредили об опасности полета в Шарм-эль-Шейх

Ассоциация туристических агентств Азербайджана обратилась к гражданам и туркомпаниям в связи с тем, что с 22 января полномочия грузинской компании İnterco Travel, обладающей правом продажи авиабилетов в Шарм-эль-Шейх, перешли к армянской компании Anriva Tour, сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию.

Коммерческое представительство Египта в Грузии изменилось, и представительством авиакомпании Air Cairo по Грузии назначена армянская компания Anriva Tour, которая уже направила обращения туркомпаниям.

В обращении армянская компания сообщила, что оснований для беспокойства нет и полеты будут продолжены в прежнем режиме, призвав работающие с İnterco Travel туркомпании к сотрудничеству.

Однако Ассоциация туристических агентств Азербайджана, в связи с тем, что вводимая личная информация при использовании услуг компании Anriva Tour отправляется в головной офис компании в Ереване, и высок риск возникновения случаев провокационного характера, а также высадок в аэропортах Армении, оповещает граждан и туристические компании о нецелесообразности сотрудничества и использования услуг компании Anriva Tour.

"В связи с этим, Ассоциация советует воспользоваться другими альтернативными путями для перелета в Египет", - отметили в организации.