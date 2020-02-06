На открытии семинара начальник Центрального таможенного госпиталя Эльман Мамедов, председатель Азербайджанской ассоциации колоректальной хирургии Халеддин Мусаев и председатель Турецкой ассоциации колоректальной хирургии Айхан Кузу поприветствовали участников семинара, а также предоставили информацию о состоянии колоректальной хирургии в стране и последних тенденциях и новшествах в данной области медицины. В завершении официального открытия был продемонстрирован видеоролик о деятельности и достижениях Центрального таможенного госпиталя.

В Центральном таможенном госпитале состоялся семинар на тему «Современные подходы в колоректальной хирургии».

Модератором мероприятия выступила национальный представитель Европейской ассоциации колопроктологов в Азербайджане, научный секретарь Азербайджанской ассоциации колоректальной хирургии, общий хирург Центрального таможенного госпиталя Айнур Сафиева. В своем докладе в ходе семинара председатель Турецкой ассоциации колоректальной хирургии, профессор Айхан Кузу раскрыл следующие темы: «План правильной диссекции при правосторонней гемиколэктомии», «План правильной диссекции при ректальной хирургии и левосторонней гемиколэктомии», «Нехирургическое лечение рака прямой кишки» и «Роль илеостомии в ректальной хирургии», а также рассказал о последних тенденциях в сфере колоректальной хирургии.

В мероприятии приняли участие известные высококвалифицированные специалисты в области колоректальной и общей хирургии, представляющие ведущие частные и государственные медицинские учреждения Азербайджана.

Начальник отдела общей хирургии Центрального таможенного госпиталя Намик Новрузов и общий хирург Айнур Сафиева выступили с совместной презентацией на тему «Опыт Центрального таможенного госпиталя в области колоректальной хирургии» и ответили на вопросы аудитории.

Участники семинара активно участвовали в обсуждениях, в частности, по вопросу принципов качественного и правильного лечения колоректальных заболеваний.

В конце мероприятия от имени коллектива Центрального таможенного госпиталя профессору Айхану Кузу был вручен благодарственный плакет. Прямая трансляция семинара проходила на странице Центрального таможенного госпиталя в сети Facebook: https://www.facebook.com/customshospital.