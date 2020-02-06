«С молитвой и верой в Аллаха в конце этой недели спутник «Зафар» («Победа») выйдет на орбиту, на расстояние 530 километров от Земли», — написал самый молодой министр Ирана, единственный член кабинета, родившийся после Исламской революции 1979 года. А в качестве иллюстрации использовал космический костюм с нашивкой в виде государственного флага Исламской республики. С этого-то все и завертелось.

Меньше суток дотошным пользователям Twitter потребовалось на то, чтобы установить неожиданное: «космический костюм» с иранским флагом – это карнавальный детский Silver Boys Astronaut Costume, который продается онлайн за 20 долларов в китайских интернет-магазинах. Более того, флаг Исламской республики здесь прифотошоплен, а эмблемы NASA и американский флаг с помощью все того же фотошопа чудотворящего удалены.

Да что там – при ближайшем рассмотрении выясняется, что и сам костюм надет на человека в пиджаке и рубашке. Что породило новую интригу – оживленное обсуждение вопроса о том, кто именно из министров иранского правительства позировал для этого фото.

«Скафандр Джахроми», как называют теперь в Иране изделие легкой китайской промышленности, стало мемом в иранском сегменте Интернета, хоть блокируй. Молодой министр по коммуникациям и информационным технологиям вообще человек креативный. Выходец из рядов спецслужб, активный пользователь социальных сетей, знаток западной массовой культуры, в первую очередь – комиксов.

Осенью прошлого года, после введения Вашингтоном пакета новых санкций против Иранского космического агентства, Джавад Азари Джахроми сравнил президента США Дональда Трампа с титаном Таносом, суперзлодеем вымышленной киновселенной компании Marvel, опубликовал в твиттере красочную карту вымышленной вселенной, которую сопроводил текстом на английском языке: «Я даже не могу найти США на этой картине, а не только санкции в космосе! Вселенная принадлежит всем, а не нескольким! Хватит изображать Таноса, Дональд Трамп!»

В свое оправдание по поводу истории с «космическим костюмом» он сказал, что «мы не сделали иранский космический костюм, но работа над этим ведется. А то, что было изображено – изображение сна, изображение мечты о прогулках по Луне». И, честно говоря, после этих слов уже не хочется смеяться, потому как большой грех – насмешки над романтиком и мечтателем, пусть даже он и занимает министерское кресло.