Запущен сайт онлайн продажи Azergold.gift

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) “AzerGold” с целью осуществления онлайн продаж золотой и серебряной продукции, изготовленной из местного сырья, запустило новый вебсайт www.azergold.gift. Новый онлайн ресурс позволяет выбрать и заказать любой из продуктов, выпушенных ЗАО, без необходимости посещать один из 12 пунктов продажи, а также получить подробную информацию о ценах, вариантах подарочных наборов, адресах продаж.

Напомним, что предложенные продукты изготовлены с применением новейших технологий в высшем качестве из ценных металлов, добытых в Дашкесанском районе Азербайджана. Золотые и серебряные монеты и золотые слитки изготовлены в весе 5, 10 и 20 грамм. Карабахский ковер «Чяляби», Центр Гейдара Алиева и наскальные рисунки Гобустан, изброженные на монетах, представленных под лозунгом «Дари истинную ценность!», пропагандируют наше богатое искусство, культуру и историю.

Стоит отметить, что на сайте предлагается возможность собрать подарочные сеты из любых представленных продуктов в различных вариациях и на любую стоимость. Запуск онлайн сайта продаж именно перед предстоящими праздниками также обеспечивает покупателей более широким выбором соответствующих подарков.