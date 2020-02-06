Китай отправляет своих спортсменов в Баку

Эльмир Алиев, отдел спорта 15:09

С 15 по 16 февраля на Национальной гимнастической арене в Баку пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу. В соревнованиях, на которых пройдет борьба за рейтинговые очки для попадания на Олимпиаду-2020, примут участие спортсмены из 30 стран. Интересно, что в Баку приедет и сборная Китая – одна из сильнейших в мире в этой гимнастической дисциплине.

Из-за эпидемии коронавируса китайские спортсмены отказались от участия во многих соревнованиях по различным видам спорта, но на Кубок мира в Баку Китай все же решился делегировать свою команду с учетом статуса предстоящего турнира и возможности побороться за олимпийские лицензии. В китайскую делегацию войдут 18 человек, среди которых 10 спортсменов, в том числе и олимпийский чемпион-2012, призер Пекина-2008 и Рио-2016, легендарный Донг Донг, бронзовые медалисты последней Олимпиады Гао Лей и Ли Дань. Команда прибудет в Баку в ближайший вторник. Естественно, перед отбытием из Китая спортсменов тщательно обследуют. Они будут проверены при помощи специальных тест-систем, и только после этого гимнастам будет позволено выехать из страны. Необходимые медицинские справки будут представлены при въезде на территорию Азербайджана. Всего в Кубке мира ожидается участие более 150 спортсменов. Помимо Донг Донга, зрители увидят таких знаменитых батутистов, как олимпийский чемпион Рио-2016 Владимир Гончаров, серебряный призер Лондона-2012 Дмитрий Ушаков, 2-кратная олимпийская чемпионка Рио из Канады Розанна Макленнан, британка Бриони Пейдж, занявшая 2-е место на прошлых Играх, и другие. В Баку уже прибыли сборные Казахстана, Грузии и Новой Зеландии.