Туркменбаши назначил своего сына министром

Отдел информации

Президент Туркменистана назначил своего сына на должность министра. Указ о назначении Сердара Бердымухамедова министром промышленности и строительного производства Туркменистана был опубликован вечером 7 февраля на сайте государственного информационного агентства страны "Туркменистан золотой век".

Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Сердар Бердымухамедов освобожден от должности хякима Ахалского велаята, который он возглавлял менее года.

Сердар Бердымухамедов на фоне портрета отца

37-летний Сердар Бердымухамедов является единственным сыном президента Туркменистана. В течение последних трех лет он получал различные роли в системе власти, от депутата Меджлиса до должностей во внешнеполитическом ведомстве, а летом 2019 года был назначен руководителем Ахлского велаята.

Политическая карьера сына президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова началась в конце 2016 года, когда он был избран членом парламента Туркменистана по итогам дополнительных выборов в парламент, состоявшихся 20 ноября 2016 года. С тех пор общественно-политическая активность Сердара Бердымухамедова заметно возросла.

В официальных публикациях сына президента Туркменистана называли "сыном народа", а его публичные появления вместе с отцом "символом преемственности поколений".

Он много раз представлял Туркменистан на различных международных встречах, куда обычно президент Бердымухамедов ездил сам.

В 2018 году Сердар Бердымухамедов принял участие во встрече глав государств Центральной Азии, а также в совещании совета министров стран СНГ.

По мнению аналитиков, назначения президентского сына являются частью сценария по передачи власти.

732 просмотров