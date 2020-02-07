Израиль чуть не сбил иракский самолет

Пассажирский самолет действительно заходил на посадку в аэропорт Дамаска во время авиаудара Израиля по объектам в Сирии 6 февраля. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar, который отслеживает полеты. На них обратил внимание The Aviationist.

Минобороны России сообщало, что самолеты еврейского государства чуть не сбили лайнер со 172 пассажирами, летевший из Тегерана. Однако, по информации портала, это был Airbus A320-211, летевший из иракского Ан-Наджафа. Он принадлежит авиакомпании Cham Wing Airlines, его номер рейса — 6Q514.

Судя по карте, самолет действительно заходил на посадку в Дамаске, однако затем резко изменил курс и полетел в сторону российской авиабазы Хмеймим. Отмечается, что А320 был перенаправлен центром управления полетами сирийской столицы, поскольку системы противовоздушной обороны зафиксировали четыре израильских истребителя F-16. Они находились в состоянии повышенной готовности, а самолет мог попасть под перекрестный огонь.