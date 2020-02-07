Мазахир Панахов: «Более 320 человек отозвали свои кандидатуры на выборах»

Число кандидатов в депутаты Милли Меджлиса составляет 1314 человек. Как передает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов.

По его словам, для участия в парламентских выборах обратился 2431 человек: "Из 1637 зарегистрированных кандидатов 321 отозвал свою кандидатуру в депутаты, кандидатура в депутаты двух человек была ликвидирована. В настоящее время число кандидатов в депутаты составляет 1314 человек", - сказал М.Панахов.