Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам политика, за его спиной стоят многие, а также он и грузинский народ имеют международную поддержку.