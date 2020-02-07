В Армении прооперировали супругу президента
Супругу президента Армении Армена Саркисяна – Нуне Саркисян, прооперировали. Об этом Sputnik Армения стало известно из собственных источников.
По нашим сведениям, Саркисян сделали операцию на сердце в ереванском медицинском центре "Астхик".
А по данным газеты "168 жам", супругу президента в медцентре навестил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Напомним, в конце прошлого года был прооперирован и сам президент Армении. Операция была сделана за рубежом. Причины, вызвавшие необходимость хирургического вмешательства, не указывались.