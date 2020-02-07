Икрам Нур, автор haqqin.az 16:54

Афганские наркобароны расширили линейку производимой продукции. Из страны, где производится около трех четвертей опия в мире, а также совершенно не поддающийся учету объем гашиша, на международные рынки теперь хлынул еще и метамфетамин. Добро пожаловать в Наркостан, где идут опиумные войны! В 2013-2014 годах полиция перехватила 8 килограмм новой продукции от афганский производителей. За первые шесть месяцев 2019 – уже 650 килограмм, и если верить статистике, утверждающей, что полиция любой страны перехватывает лишь 10 процентов наркотиков, то в сторону Пакистана и Ирана, а также на внутренний афганский рынок за первое полугодие поступило 6,5, а то и все 7 тонн метамфетаминов, в просторечии – мета.

Новая напасть в и без того по самою маковку наркотизированном Афганистане стремительно нашла свою нишу. И ею оказалась молодежь и более-менее по афганским меркам состоятельные семьи. «Героин – для нищебродов и законченных наркоманов, гашиш и опиум – это то, что употребляют ваши отцы или когда нет чего-то лучшего. А мет – выбор нового поколения, студентов, молодых бизнесменов и чиновников, даже школьников старших классов», - говорят в Кабуле. Куст эфедры, усыпанный красными ягодами, листья которого издавна используются в местной медицине для лечения астмы и других заболеваний дыхательных путей, всего за пять лет стал крайне популярным сырьем для местных нарколабораторий. Цены на листья за минувший год выросли в три раза, издержки на производство «таблеточек» - розовых, синих и просто белых, с вытесненными на них знаками доллара, баклажана или просто латинской буквы К – сократились вдвое. Афганский мет – таблетки К – сегодня пользуется огромным спросом внутри Афганистана, весьма популярен в Иране и Пакистане, а там кто знает, куда будет проложен еще один маршрут наркотрафика. У этого нового продукта, поставленного на поток сумрачным гением афганских химиков, есть и еще одно измерение. Именно на опиуме и героине уже двадцать лет держится «экономика войны» Афганистана. Теперь к этому добавились еще и «таблеточки», деньги от которых поддерживают маховик войны в этой стране, окончательно, похоже, превращающейся в Наркостан – центр не только производства наркотиков, но и их потребления.

Опиум, героин и мет, а также прибыль от их производства и продажи пропитали страну от верхов до самых низов, и нет разницы, идет ли речь о талибах или государственных служащих. Афганскому фермеру можно заплатить около 163 долларов за килограмм сырого опия, который похож на черный сок. После переработки в героин его можно продать по цене от 2300 до 3500 долларов за килограмм на региональных рынках. В Европе его оптовая стоимость составляет около 45 000 долларов. Вот цепочка, которой скованы все – от нищих дехкан, под палящим солнцем горбатящихся на своих клочках земли, до европейских наркодилеров в шикарных авто с кондиционерами и спутниковой связью. Придя к власти в Афганистане, талибы запретили посадки опийного мака. Это был мощный удар по экономической базе «Северного альянса», но это же поставило на грань нищеты огромное количество афганских крестьян. Талибан и мулла Омар рассчитывали на международную помощь афганской экономике, вели активные переговоры с американцами и европейцами – но события 9/11 накрыли этот процесс жирным полумесяцем. После вторжения международной коалиции маковые поля вновь стали легальным источником дохода. А расцвет этой «отрасли сельского хозяйства» наступил после 2002 года, когда за дело взялись британцы. До сих пор неизвестны имена тех «экспертов», которые посоветовали этот метод борьбы – платить дехканам 700 долларов за каждый уничтоженными ими акр (чуть больше 0,4 гектара) посевов опийного мака. Британский эксперт по сельскому хозяйству Энтони Фицхерберт, человек крайне сдержанный и глубоко интеллигентный, называет эту программу - «деньги за мак» - на которую было выделено 30 миллионов долларов, «ужасным куском полного … непонимания ситуации», других цензурных комментариев у него нет.

Известие о том, что «инглези» платят за посевы опийного мака и их последующее уничтожение – именно так была воспринята программа простыми афганцами - огромные деньги, вызвало настоящую «маковую лихорадку». Дехкане засадили опиумом все, что смогли, каждый кусочек земли на своем участке. После чего… собирали опиумный сок и продавали его на черном рынке, а посевы в присутствии европейских инспекторов демонстративно уничтожали. «Британцы приходили и раздавали деньги, а крестьяне говорили им: «да, да, конечно, мы все это сожжем». А когда британцы уходили, то крестьяне изворачивались так, чтобы получить двойной доход с одного урожая. И на следующий год все повторялось», - рассказывал мне очевидец тех событий, служащий в афганской полиции. Если меня спросят, где в XXI веке Америка и Европа проявили наибольшую беспомощность, то я без колебаний скажу – в борьбе с наркотиками в Афганистане. Они платили дехканам за отказ от посевов мака, они привлекали наемников для уничтожения этих посевов, они даже собирались распылять дефолианты – но все это оказалось безрезультатным. В конце 2017 года американские военные начали операцию «Железная буря». В воздух были подняты бомбардировщики В-52, F-22 Raptors, вертолеты и штурмовики, обрушившие тонны бомб и ракет на сеть подпольных нарколабораторий. «Это новая форма войны, мы сняли белые перчатки», - заявлял тогда генерал Лэнс Банч на пресс-конференции в Кабуле. – «Это наша новая стратегия на будущее, и она определенно подорвет экономическую базу талибов». Спустя год «Железная буря» бесславно сошла на нет. После 200 авиаударов американским военным стало ясно, что использовать современные самолеты и боеприпасы с лазерным наведением для уничтожения саманного сарая, в котором из оборудования – несколько железных бочек, пара дюжин пустых бочек для смешивания, десяток мешков с химикатами-прекурсорами, дрова, пресс-машина, генератор да водяной насос с длинным шлангом – сродни заколачиванию гвоздей микроскопом. На месте одной уничтоженной лаборатории вскоре появлялось две.

Что же до экономической базы талибов, то ущерб ей был нанесен незначительный. К этому времени часть Талибана мутировала в полноценный наркокартель, получая огромные деньги за «крышевание» наркопроизводителей и наркоторговцев. Насколько огромные? По мнению специалистов в данном вопросе, незаконный оборот наркотиков в Афганистане составляет от семи до девяти миллиардов долларов в год. Примерно 60% этого оборота контролируют талибы, вот и считайте. Проблема усугубляется тем, что остальную часть контролирует официальный Кабул. «Просить президента Карзая бороться с наркотиками – все равно, что просить Дональда Трампа запретить экономическую деятельность в районе Миссури», - метко подметил один из американских экспертов. Причем Кабул зарабатывает не только на наркотиках, но и на борьбе с ними. С 2002 года на эти цели международное сообщество выделило около девяти миллиардов долларов – и большая их часть осела в карманах афганских чиновников и силовиков. Доходило до смешного: получив очередной транш на уничтожение плантаций опийного мака, губернаторы провинций отправляли на место полицейских, которые палками (!) ломали растения. Дешево и сердито. А свою пассивность Кабул привычно оправдывает тем, что Афганистан – сельскохозяйственная страна, и бороться с посевами мака означает ввергать дехкан в нищету. Ничего подобного. Главная индустрия этой страны – война за перераспределение доходов от наркотиков. И не будет преувеличением сказать, что именно эти «опиумные», а теперь и «матамфетаминовые», войны составляют суть внутриафганского конфликта. «Если неграмотный и вышедший из низов местный полевой командир талибов в Гильменде зарабатывает на наркотиках миллион долларов в месяц, то что он выиграет, если наступит мир?» - сказал как-то в интервью The Times президент Афганистана Ашраф Гани. Добавлю, что если губернатор одной провинции получает от наркотиков до 15 миллионов долларов, то готов ли он будет отказаться от этих доходов ради мира в стране?