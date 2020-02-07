Самому пожилому избирателю в Азербайджане 126 лет, это Самарганд Аллахвердиева, заявил глава Центризбиркома Мазахир Панахов.

«Самый возрастной избиратель, имеющий право голоса на досрочных парламентских выборах 9 февраля – это Самарганд Аллахвердиева, 1894 года рождения, проживающая в Бардинском районе», - сказал Панахов на пресс-конференции в субботу.

По его словам, самый пожилой мужчина – 108-летний Шахверди Ахмедов, вынужденный переселенец из Лачинского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря 2019 года подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане впервые в истории. В них примет участие рекордное число кандидатов – 1 314.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.