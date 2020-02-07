Таиландский стрелок захватил заложников

Таиландский военнослужащий, расстрелявший сослуживцев и открывший стрельбу в городе, захватил заложников. Об этом сообщает Bangkok Post.

По предварительным данным, в заложниках у нападавшего могут быть от 16 до 21 человека. Они находятся на 4-м этаже торгового центра, где скрывается от правоохранительных органов устроивший стрельбу солдат.

Кроме того, как видно из опубликованных Metro кадрах, множество местных жителей прячутся от стрелка в различных углах здания.

Ранее были распространены фотографии солдата, который, предположительно, устроил стрельбу около торгового центра на востоке Таиланда. На одном из снимков мужчина, одетый в военную форму, держит в руках оружие. Его лицо закрывает черная маска. На другой фотографии лицо мужчины открыто.