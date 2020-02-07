В Индии погибли более 10 человек от взрыва фейерверков

Более 10 человек погибли в результате взрыва фейерверков во время религиозного шествия в округе Тарн-Таран на северо-западе Индии, есть раненые, сообщает РИА "Новости".

Несчастный случай произошел, когда искры от взрывавшихся во время шествия хлопушек попали на тележку с фейерверками.

В полиции Пенджаба подтвердили факт аварии.

"Во время шествия были взорваны петарды, из-за которых случайно взорвалась тележка. По словам очевидцев, 14-15 человек погибли на месте и 3 были госпитализированы в критическом состоянии", - сказал представитель местной полиции Дхув Дхаран.

По предварительным данным, ранения получили 11 человек.