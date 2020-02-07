ВОЗ: Эпидемия коронавируса пошла на убыль

Смертельный вирус из Китая прошел пик своего распространения. Такое обнадеживающее заявление сделали эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Согласно отчету ВОЗ, в феврале число новых заразившихся коронавирусом 2019-nCoV существенно снизилось по сравнению с январем.

Отмечается, что спад начался после 23 января, когда был зафиксирован пик скорости распространения — 46%. Незначительный всплеск до 39,1% произошел 28 января, однако затем началось уверенное снижение, и 7 февраля соотношение составляло уже 10,2%.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 722 человек, заразились около 35 тысяч. Вылечить удалось 2050 человек. При этом накануне ВОЗ сообщала о 637 погибших и примерно о 31,5 тысячах заболевших.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, началась в китайском городе Ухане в декабре.