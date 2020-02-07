Зеленский: Папа Римский назвал меня «президентом мира»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Папа Римский Франциск назвал его «президентом мира». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.

Такое заявление Зеленский сделал после встречи с Папой Римским в Ватикане.

Он отметил, что в настоящее время у него «такой имидж в Европе».

Ранее сообщалось, что на встрече в Ватикане президент и понтифик в частной беседе обсудили тему грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне конфликта в Донбассе. Они обменялись подарками. Кроме того, Зеленский пригласил Папу Римского на Украину.