Иран согласился стать посредником между Сирией и Турцией

Иран готов помочь Анкаре и Дамаску разрешить их споры. Об этом заявили в иранском Министерстве иностранных дел, передает Reuters.

8 февраля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном развитие ситуации в Сирии на фоне обострения обстановки в Идлибе.

Во время встречи иранская сторона заявила, что сирийские граждане не должны быть в роли «живого щита», поэтому страна станет посредником между Сирией и Турцией, пока стороны не разрешат свои конфликтные вопросы.

«Иран готов выступить посредником между Турцией и Сирией для решения проблемы», — подчеркнули в ведомстве.