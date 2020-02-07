Азербайджан отправил в Китай помощь для борьбы с коронавирусом

ИВ города Сумгаит отправила партию медицинских принадлежностей в город Миньян Китайской Народной Республики.

Как сообщает Trend со ссылкой на ИВ Сумгаита, Миньян, который связан с Сумгаитом узами дружбы и сотрудничества, ведет борьбу с инфекцией за исцеление инфицированных людей. В городе острая нехватка медицинских принадлежностей, так как все внимание приковано к городу Ухань, где впервые была зафиксирована эпидемия коронавируса. Учитывая это, ИВ Сумгаита решила отправить помощь в Миньян.

ИВ Сумгайыта отправила в Миньян 100 тысяч медицинских головных уборов, 40 тысяч масок, 100 тысяч стерильных перчаток, 100 литров спирта, 100 тысяч бахил, пять килограммов порошка хлорамина и 1850 таблеток хлорамина.