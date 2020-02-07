Украинцы в Боснии ограбили 23 банкомата Сбербанка

Троих граждан Украины задержали в Боснии и Герцеговине (БиГ) за хищение крупных сумм из банкоматов российского Сбербанка.

По данным полиции, за 53 часа грабители успели обчистить 23 банкомата фирмы Payten в нескольких населенных пунктах — в Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогоше, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджиче, Илиже, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какане и, наконец, в Бихаче.

В общей сложности были украдены 2,7 млн конвертируемых марок (более 37 млн грн), сообщает местное издание Zurnal.

Отмечается, что в течение рабочего дня сотрудники Сбербанка не заметили финансовых потерь и узнали о произошедшем только после ареста украинцев.

Задержанными оказались Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко, которые въехали в Боснию из Сербии утром 31 января через пограничный переход в Зворнику.

У преступников изъяли декодеры и компьютеры, использовавшиеся для кражи. При этом большую часть награбленного — 2,6 млн марок — пока найти не удалось.